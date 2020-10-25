Полиция: поиски 11-летнего мальчика с самокатом прекращены в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

Полиция Кузбасса сообщила о прекращении поисков 11-летнего мальчика, который накануне пропал в Прокопьевске.

Учащийся 5-го класса ушел на прогулку с самокатом, но домой в условленное время не вернулся. Мама ребенка, не сумев связаться с сыном и самостоятельно найти его, обратилась в полицию. К поискам ребенка тут же подключились инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, волонтеры поискового отряда. Поиски шли всю ночь, и лишь утром инспекторы по делам несовершеннолетних смогли обнаружить подростка.

- После прогулки он зашел в гости к другу, у которого остался ночевать. Родителей товарища мальчик убедил, будто близкие знают, где он находится, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас ребенок находится дома, а до этого инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ним серьезную беседу.