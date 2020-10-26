Число умерших кузбассовцев с коронавирусом превысило 200 человек Фото: Андрей АБРАМОВ

В Кузбассе число умерших пациентов с коронавирусом превысило 200 человек. Еще четверо кузбассовцев скончались за минувшие сутки.

Согласно данным оперативного штаба, с начала пандемии число пациентов, умерших от подтвердившейся коронавирусной инфекции, составило 201 человек. Из них четверо скончались за минувшие сутки.

У женщины 1977 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, полиорганная недостаточность.

У женщины 1941 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, ожирения III степени.

У женщины 1972 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета.

У мужчины 1941 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, атеросклероза.

Отметим также, что в Кузбассе за время пандемии выявлены 14 526 заболевших коронавирусной инфекцией, о последних 175 случаях стало известно 26 октября. При этом 9832 человека в общей сложности уже выздоровели и выписаны - о последних 23 выздоровевших стало известно сегодня. Еще 4493 человека находятся на лечении. А 6061 - под наблюдением врачей.

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