Еще 175 кузбассовцев заболели коронавирусом

Еще у 175 кузбассовцев заболели коронавирусом Фото: Андрей АБРАМОВ

За минувшие сутки в Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом пациентов. Еще у 175 жителей региона тесты на COVID-19 оказались положительными.

В общей сложности число заболевших коронавирусной инфекцией кузбассовцев на 26 октября составляет 14 526 человек. О последних 175 случаях стало известно за минувшие сутки. В инфекционных больницах пребывают 4493 человека с подтвердившимся диагнозом. Еще 6061 человек находится под наблюдением врачей.

За сутки изменилось и число выздоровевших кузбассовцев: еще 23 человека покинули больничные стены как вылечившиеся от коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 9832 человек.

Еще в четырех случаях наступила смерть пациентов с коронавирусом. Общее число умерших достигло 201.

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