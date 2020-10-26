Парламент Кузбасса стал серебряным призером конкурса на самый лучший сайт. Фото: Заксобрание Кузбасса

Парламент Кузбасса стал серебряным призером конкурса на самый лучший сайт среди региональных парламентов России. От первого места его отделил всего один балл.

Конкурс ежегодно проводит Совет законодателей при Федеральном собрании России. Жюри оценивает новостное наполнение, размещенные документы, технологии, внешний вид и обратную связь.

- Наш сайт - это автоматизированное цифровое отражение работы парламента Кузбасса, которая идет в разрезе пяти ключевых миссий, в том числе и цифровой. Именно ее реализация помогла получить такую высокую отметку среди коллег. Это не случайный успех. Мы к нему шли, поставив перед собой вполне конкретную задачу стать лучшими и все для этого делали! Участие в таком конкурсе, а тем более победа в нем, служит нам ориентиром на постоянное самосовершенствование. Глядя на другие регионы, мы стараемся делать сайт лучше и удобнее в первую очередь для граждан, и этот процесс постоянен, - отметил председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров.

Парламентарии обратились к жителям региона и попросили поделиться идеями и мыслями по совершенствованию интернет-ресурса, чтобы в следующий раз победа точно была за Кузбассом. Пишите в комментариях к этой новости или на наших страницах в соцсетях - каким вы видите сайт Заксобрания Кузбасса.