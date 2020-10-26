Появилось видео с места смертельного ДТП в Гурьевском районе ФОТО: Инстаграм, dtp_kuzbass

В областной Госавтоинспекции сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб человек. Лобовое ДТП произошло в Гурьевском районе.

Видео с места ДТП, в котором погиб человек, появилось в социальных сетях. На его кадрах виден поврежденный грузовик и легковой автомобиль, который вынесло в кювет на противоположной стороне дороги. Очевидцы отмечают, что в ДТП погиб один человек.

Эту информацию подтвердили и в областной Госавтоинспекции. Как отметили в ведомстве, ДТП произошло 25 октября, около 19.40, на 21-м километре автодороги Белово - Гурьевск - Салаир.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания», после чего «Лада» выехала за пределы проезжей части, - сообщили в отделе пропаганды. - В результате ДТП водитель «Калины», мужчина 54 лет, от полученных травм скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.