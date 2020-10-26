Оперштаб назвал города с новыми заболевшими коронавирусом в Кузбассе Фото: Андрей АБРАМОВ

За минувшие сутки в Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. В лидерах по числу новых заболевших - Новокузнецк.

Из 175 кузбассовцев, у которых за минувшие сутки подтвердился коронавирус, жителями Новокузнецка являются 35 человек.

В Кемерове тесты на коронавирус оказались положительными у 18 человек.

По 16 новых заболевших - в Белове и Междуреченске.

По 10 человек с ковидом пополнили списки заболевших в Анжеро-Судженске и Краснобродском.

В Прокопьевске - девять заболевших, в Юрге --восемь, в Киселевске - семь, в Осинниках - шесть.

По пять человек заболели коронавирусом в Ленинск-Кузнецком и Топкинском муниципальных округах, а также в Таштагольском муниципальном районе.

По три - в Полысаеве, Тяжинском муниципальном округе.

По два человека заболели коронавирусом в Мариинском муниципальном районе, Яшкинском муниципальном округе и Березовском.

По одному заболевшему - в Калтане, Тайге, Гурьевском, Яйском и Кемеровском муниципальных округах, а также в Новокузнецком и Тисульском муниципальных районах.