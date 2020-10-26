Оперштаб назвал города с новыми заболевшими коронавирусом в Кузбассе
Фото: Андрей АБРАМОВ
За минувшие сутки в Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. В лидерах по числу новых заболевших - Новокузнецк.
Из 175 кузбассовцев, у которых за минувшие сутки подтвердился коронавирус, жителями Новокузнецка являются 35 человек.
В Кемерове тесты на коронавирус оказались положительными у 18 человек.
По 16 новых заболевших - в Белове и Междуреченске.
По 10 человек с ковидом пополнили списки заболевших в Анжеро-Судженске и Краснобродском.
В Прокопьевске - девять заболевших, в Юрге --восемь, в Киселевске - семь, в Осинниках - шесть.
По пять человек заболели коронавирусом в Ленинск-Кузнецком и Топкинском муниципальных округах, а также в Таштагольском муниципальном районе.
По три - в Полысаеве, Тяжинском муниципальном округе.
По два человека заболели коронавирусом в Мариинском муниципальном районе, Яшкинском муниципальном округе и Березовском.
По одному заболевшему - в Калтане, Тайге, Гурьевском, Яйском и Кемеровском муниципальных округах, а также в Новокузнецком и Тисульском муниципальных районах.