Дневные авиарейсы начнут курсировать из Новокузнецка в Москву

Дневные авиарейсы появятся из Новокузнецка в Москву Фото: Екатерина РОМАНОВА

Начиная с декабря из Новокузнецка в Москву можно будет добраться на самолете, который отправляется в путь после полудня. Регулярные рейсы будут действовать до середины апреля.

С 16 декабря авиакомпания AZUR Air открывает регулярные рейсы в Новокузнецк из Москвы. Частота рейсов - раз в неделю, по воскресеньям. Вылет из Москвы - в 2/35, вылет из Новокузнецка - в 12/50 по местному времени. Завершить регулярные рейсы компания планирует 11 апреля.

Примечательно, что данный рейс ориентирован на туристов, которые хотят отдохнуть в Шерегеше. Именно поэтому здесь предлагают специальные условия для перевозки горнолыжного оборудования.

«Для пассажиров вне зависимости от тарифа, по которому приобретались билеты, доступен бесплатный провоз комплекта горнолыжного оборудования. Причем лыжи или сноуборд и ботинки не нужно стараться уместить в один чехол - авиакомпания предусматривает провоз двух мест багажа не более 10 килограммов. Это означает, что ботинки можно провезти в отдельном чехле», - говорится на сайте авиаперевозчика.

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