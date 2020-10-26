В Кузбассе простились с бывшим начальником департамента здравоохранения. ФОТО: пресс-служба Министерства здравоохранения

На 64-ом году жизни скончался Александр Самсонов – врач, кандидат медицинских наук, в свое время возглавлявший департамент охраны здоровья населения Кемеровской области.

-Александр Петрович был талантливым организатором здравоохранения, всегда с большой ответственностью относился к порученному делу, пользовался уважением среди коллег. Имел 30 печатных работ, им подготовлена и опубликована монография, - говорится в сообщении на сайте минздрава.

За высокие профессиональные достижения Александр Самсонов был награжден почетными знаками и медалями регионального значения, также ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ».

Отметим, что с 1984 года Александр Самсонов работал ассистентом кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения Кемеровского государственного медицинского института. С 1989 по 2006 годы - главврачом узловой больницы на станции Тайга. В 2006 году Александр Самсонов был назначен первым замначальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, а в 2007 году - начальником департамента охраны здоровья населения Кемеровской области. В этой должности он проработал до 2009 года. С января 2009 года по июль 2020 года являлся главврачом государственного автономного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Кемеровская городская клиническая больница № 11».

Прощание с Александром Самсоновым состоялось 26 октября.