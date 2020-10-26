Замгубернатора Кузбасса рассказал о новых койках для больных коронавирусом. ФОТ: кадр видео оперштаба

Заместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник рассказал о расширении коечного фонда для лечения больных коронавирусом и пневмониями. По его данным, уже открылись или открываются более 500 новых мест.

Сейчас места для больных с пневмонией и коронавирусной инфекцией практически полностью закончены, поэтому открываются новые ковидные госпитали. Так, в Кемерове больница для больных коронавирусом открылась на базе госпиталя ветеранов войн: здесь развернуто 120 мест для приема пациентов, 50 из них уже заняты.

В Новокузнецке еще один госпиталь открылся на базе бывшего здания терапевтического корпуса 22-ой больницы. Из 150 койко-мест 60 уже заняты.

Дополнительно для пациентов с коронавирусом открыты 30 мест на базе больницы восстановительного лечения диагностического центра в Кемерове. В здании роддома в Гурьевске разместятся еще порядка 50 пациентов с пневмониями. В Ленинске-Кузнецком разворачивается корпус, рассчитанный на прием 150 пациентов с пневмониями.

- В кардиодиспансере в городе Кемерове для пациентов, имеющих кардиологическую патологию и одновременно инфицированных коронавирусом, мы также открыли отделение. Оно небольшое, 20-коечное. Но те пациенты, которые имеют кардиологические проблемы, в настоящий момент будут оставаться с профильном учреждении и получать оба вида помощи, - отметил Алексей Цигельник.

В качестве резерва дополнительно готовятся к возможному приему пациентов одно из зданий бывшей железнодорожной больницы, которое сейчас находится в ведении противотуберкулезного диспансера, и здание бывшей сельской больницы в Новокузнецке.