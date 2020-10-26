Замгубернатора прокомментировал ситуацию о ждавших помощи пациентах в коридорах. Фото: Оперштаб Кузбасса

Замгубернатора Кузбасса Алексей Цигельник прокомментировал ситуацию с переводом пациентов из Прокопьевска в Новокузнецк. Ранее в социальных сетях появилась информация, что люди ожидали медицинской помощи в коридорах и на подоконниках.

- В этот день открылась та самая новая медицинская организация, про которую я уже говорил - это корпус 22-й больницы в Новокузнецке, который обслуживается больницей имени Малаховского. Чтобы снять нагрузку с Прокопьевска, где все-таки значительно меньше возможностей для развертывания коечного фонда, где более сложная кадровая ситуация, часть пациентов было решено перевести туда, во вновь открывающуюся, «свежую» больницу, разгрузить Прокопьевск и использовать свободные мощности коечного фонда в Новокузнецке. Но, к сожалению, для вновь открываемой больницы это первый опыт. Не хватило им практики, не хватило навыков понять то, что это одновременное поступление - они с ним будут долго справляться. Сейчас ситуация исправлена, с ними отработали все, отрегулировали этот процесс.