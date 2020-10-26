В аптеки Кузбасса поступила большая партия лекарств Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В аптеки Кузбасса этим утром поступило большое количество лекарств. Об этом сообщил замгубернатора Алексей Цигельник.

Напомним, что ранее наблюдались проблемы с их наличием на прилавках за счет необходимости прохождения системы маркировки.

- Мы вышли на руководство Росздравнадзора, мы вышли на Правительство России с просьбой временно изменить порядок регистрации и маркировки лекарственных средств на период сбоя, для того чтобы обеспечить своевременное поступление препаратов, - сообщил он. – Система переведена в так называемый уведомительный регламент работы, при котором аптечные организации, которые заявляют или проводят через систему свою продаваемую продукцию, не обязаны ждать ответа от системы. То есть достаточно им сегодня передать в систему информацию о поступившем лекарстве, и они могут выпустить его в продажу.

Замгубернатора отметил, что лекарственные средства поступают в Кузбасс по разным каналам. Сегодня с утра они в больших количествах появились в аптеках.