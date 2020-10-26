«Ростелеком» модернизировал уличное освещение в Рудничном районе Кемерова

Современные светильники потребляют меньше электроэнергии, им не требуется время на разогрев, а срок их службы составляет больше 10 лет. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Компания «Ростелеком» завершила работы в рамках энергосервисного проекта в Кемерове.

Провайдер заменил 3 371 уличный светильник на современные светодиодные лампы в Рудничном районе. Светильники автоматически включаются и выключаются в зависимости от времени суток.

Светодиоды появились на опорах вдоль проспекта Шахтеров, улицы Нахимова и Ракитянского, правобережной части улицы Терешковой, на многочисленных улицах частного сектора. Было заменено освещение и в нескольких знаковых местах города: на Аллее трудовой славы шахтеров, около музея «Красная горка», рядом с часовней Ксении Петербуржской.

Современные светильники потребляют меньше электроэнергии, им не требуется время на разогрев, а срок их службы составляет больше 10 лет. К тому же яркость светодиодного освещения на порядок выше, чем у аналогов с лампами накаливания.

«Большую часть года у нас темнеет рано, и добираться от остановки до дома приходилось в полутьме. Сейчас гораздо светлее на улице, а новые фонари освещают не только дорогу, но и территорию у дома», — говорит Алена Зайцева, жительница улицы Нахимова.

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