ГИБДД Кузбасса предупреждает о ветре до 24 метров в секунду Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГИБДД Кузбасса предупреждает о ветре до 24 метров в секунду. Водителям следует соблюдать осторожность на дорогах.

В ведомстве сообщили, что в ближайшие дни на территории области ожидается похолодание, осадки в виде дождя и снега, а также гололед.

Во вторник, 27 октября, на территории Кузбасса ночью ожидается -2… +3, днем +3… +8, местами до +13, а также ветер с порывами до 17 метров в секунду. Ночью небольшие, в некоторых районах умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшие, по северу местами умеренные дожди. При прояснении кое-где туманы.

В среду, 28 октября, ночная температура составит 0... +5, днем +4… +9. Ветер с порывами ночью до 18 метров в секунду, днем - до 24 метров. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В четверг ночью будет -3… -8, днем 0… -5. Прогнозируется ветер с порывами ночью до 23 метров в секунду, днем - до 18 метров. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. В пятницу, 30 октября, ожидается ночная температура -5.. .-10, днем -1… -6. Ветер будет дуть с порывами до 18 метров в секунду. Также пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега.

- Госавтоинспекция призывает участников движения быть внимательными и осторожными на дороге. Водителям следует учитывать дорожные и погодные условия при выборе безопасного скоростного режима, дистанцию до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала. Помните о том, что на мокрой или заснеженной дороге, а также в гололед увеличивается тормозной путь транспортного средства. Высокая скорость движения может привести к потере управления. Водителям по возможности рекомендуется воздержаться от дальних междугородных поездок, - отметили в ведомстве.