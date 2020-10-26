Время приема терапевтов увеличат в частных клиниках Кузбасса. Фото: Оперштаб Кузбасса

В частных клиниках Кузбасса будет увеличено время приема терапевтов. Об этом сообщил заместитель губернатора Алексей Цигельник.

Он отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом и пневмониями остается напряженной. За прошедшие дни она не ухудшилась, но и существенного улучшения не происходит.

- Хотя нам дают некоторое статистическое снижение, оно практически не отражается на нагрузке наших медицинских организаций. Мы стараемся распределить нагрузку между медицинскими организациями так, чтобы, возможно, большее их число были участниками этого процесса, - рассказал Алексей Цигельник. - Мы сейчас поговорили с рядом частных медицинских организаций, часть из них имеет прикрепленное население и давно этим занимается. Часть из них, которая имеет терапевтические приемы, они тоже готовы принять пациентов с острыми заболеваниями. И в том числе они будут это делать и в субботние дни, чтобы снизить нагрузку на наши медицинские организации.

В частности, «Энергетик» в Кемерове и «Санталь 42» в Юрге увеличат время приема врачей-терапевтов для больных ОРВИ.

А клиника «Гранд Медика» в Новокузнецке к понедельнику перепрофилирует 80 коек для размещения и лечения больных коронавирусом.