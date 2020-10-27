Мужчина на квадроцикле устроил гонки с силовиками в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области

Житель Кузбасса стал участником самой настоящей погони. Пытаясь избавиться от преследователей, он петлял по дороге, нарушал правила, а потом и вовсе ушел в кусты.

Было уже два часа ночи, когда в дежурную часть поступило сообщение о том, что в сторону поселка городского типа Яшкино движется мужчина на украденном квадроцикле. Когда похититель транспорта подъезжал к пункту назначения, на подъездах к Яшкино его уже ждали патрули ДПС и Росгвардии. Стражи порядка потребовали водителю квадроцикла остановиться, однако тот проигнорировал это требование и лишь увеличил скорость.

Началась погоня. Нарушитель пытался оторваться от преследователей, нарушал правила дорожного движения, чуть не спровоцировал несколько аварий. Поняв, что его все равно догонят, мужчина резко съехал с проезжей части, бросил квадроцикл и попытался скрыться в кустах. Но спрятаться от представителей закона ему не удалось: стражи порядка его догнали и заковали в наручники.

- Следователем межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

После кражи квадроцикла стоимостью 300 тысячрублей преступника заключили под стражу. Полицейские проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям.