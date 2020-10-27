Замгубернатора Кузбасса рассказал об авиарейсах в другие города Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Все больше авиарейсов, которые осуществляют полеты из Кемерова и Новокузнецка, появляется в Кузбассе. О развитии межрегионального авиасообщения рассказал замгубернатора Андрей Панов.

Замгубернатора отметил, что сегодня сразу три авиакомпании осуществляют полеты из Кемерова и Новокузнецка в Новосибирск, Красноярс, Казань и Екатеринбург. Также из аэропортов имени Леонова и имени Волынова можно улететь в Иркутск.

С 25 октября возобновлено авиасообщение между Кемеровым и Абаканом по понедельникам, средам и пятницам. А с 26 октября - между Новокузнецком и Омском по понедельникам и пятницам. Также из аэропорта Кемерова можно отправиться в Екатеринбург - по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

В июле 2020 года появился рейс Новокузнецк - Санкт-Петербург, а с 20 ноября откроется направление Кемерово - Санкт-Петербург по понедельникам и пятницам. С ноября по март планируется выполнение прямых рейсов Кемерово - Сочи. Кроме того, с 25 октября «Аэрофлот» возобновил долгожданные вечерние рейсы из Кемерова в Москву.

- Напомню, что еще два года назад из Кузбасса, не считая сезонных рейсов на курорты Краснодарского края, можно было улететь без пересадок только в один российский город - Москву, - отметил замгубернатора. - Благодаря большой работе губернатора Сергея Цивилева новые направления соединили наш регион удобными стыковочными рейсами с крупными аэропортами, откуда можно улететь во многие другие города России.