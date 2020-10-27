Еще пять пациентов с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на утро 27 октября еще пять пациентов с коронавирусом скончались в Кузбассе. Об этом сообщает региональный оперштаб.

- У женщины 1971 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, анемии, ожирения II степени.У мужчины 1953 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета II типа. У женщины 1968 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической патологии - церебрального атеросклероза. У женщины 1974 года рождения из Юргинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде ожирения. У женщины 1948 года рождения из Таштагола развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения III степени.

Также за минувшие сутки заболелb еще 177 человек, общее число зараженных с начала пандемии составило 14 703. Выздоровелb 164 пациента, а всего с начала пандемии 9996 человек.

Итого медицинскую помощь получает 4501 больной коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 6579 человек.