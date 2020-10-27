У 177 кузбассовцев диагностирован коронавирус за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал сводку по ситуации с коронавирус в регионе на утро 27 октября. Согласно данным, заболело еще 177 человек, а всего с начала пандемии 14 703.

Также стало известно, что 164 человека выписаны из медицинских стационаров – их тесты показали отрицательные результаты. Всего с начала пандемии выздоровело 9 996 человек.

К сожалению, снова выросла статистика смертельных случаев – скончалось пять жителей области.

- У женщины 1971 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, анемии, ожирения 2 степени.У мужчины 1953 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа. У женщины 1968 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической патологии церебрального атеросклероза. У женщины 1974 года рождения из Юргинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде ожирения. У женщины 1948 года рождения из Таштагола развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения 3 степени, - рассказали в оперативном штабе.

Таким образом, сейчас медицинскую помощь получает 4501 больной коронавирусом, еще 6 579 человек остаются под медицинским наблюдением.