Пятилетний ребенок выпал из окна общежития в Кузбассе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кузбассе из окна общежития выпал пятилетний ребенок. По данному факту полиция проводит проверку.

Инцидент произошел в поселке Инской города Белово. О случившемся полицейские узнали от врачей больницы, куда доставили пострадавшего мальчика. У ребенка, который находился в коме, была закрытая черепно-мозговую травма, ушибленная рана головы.

По адресу, указанному медиками, срочно выехала следственно-оперативная группа. Как выяснилось, ребенок проживал в комнате на втором этаже вместе с матерью и ее сожителем. Пьяная женщина уснула, а ребенок забрался на подоконник, но потерял равновесие и выпал из окна. Это увидела соседки и вызвала скорую помощь.

- В настоящее время полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.