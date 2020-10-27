Новокузнецк и Кемерово стали лидерами по зараженным коронавирусом за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошедшие сутки Новокузнецк и Кемерово стали лидерами по числу зараженных коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб.

Оперативный штаб области опубликовал сводку по ситуации с коронавирусной инфекцией на утро 27 октября. Эксперты рассказали, в каких территориях было выявлено больше всего заболевших.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 177 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 30, Кемерово - 25, Ленинск-Кузнецкий - 17, Белово - 15, Киселевск - 14, Междуреченск и Промышленновский муниципальный округ - по 13, Прокопьевск - 12, Осинники - 11, Кемеровский муниципальный округ - четыре, Калтан, Полысаево и Чебулинский муниципальный округ - по три. Также по два заболевших выявлены в Беловском и Тисульском районах, Крапивинском муниципальном округе, еще по одному - в Березовском, Мысках, Краснобродском, Гурьевском муниципальном округе, Прокопьевском, Таштагольском, Тяжинском и Яшкинском районах.

Общее число заболевших с середины весны достигло 14 703 человек, выздоровели за сутки 164 пациента, а всего на данный момент 9996 человек. Также пять человек скончались, число летальных исходов достигло 206. Медицинскую помощь получает 4501 больной коронавирусом, еще 6579 человек остаются под медицинским наблюдением.