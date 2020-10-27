Из аптеки в Новокузнецке похитили лекарства Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новокузнецке в одной из городских аптек были похищены лекарства. По подозрению в краже задержан местный мужчина.

В отдел полиции «Новоильинский» обратился представитель организации, которая является поставщиком препаратов, и сообщил о хищении товаров на сумму 25 тысяч рублей.

Как выяснилось в ходе проверки, партию фиточаев и таблеток от кашля на основе лекарственных трав в Новокузнецк привез житель Алтайского края. Однако при разгрузке товара водитель недосчитался в салоне одной из коробок с медикаментами.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого в преступлении, им оказался ранее неоднократно судимый 32-летний местный житель. Свою вину мужчина признал и сообщил, что обворовал грузовик, заметив, что водитель ушел в аптеку, не закрыв двери на замок. Похищенные лекарства злоумышленник продал на улице пенсионерам, выручив в общей сложности около тысячи рублей, которые он потратил на алкоголь.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Максимальная мера наказания составляет два года лишения свободы.