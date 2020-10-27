Сергей Цивилев опубликовал распоряжение о направлении студентов в поликлиники Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о направлении студентов в поликлиники для оказания помощи врачам. Документ подписан 26 октября.

«Рекомендовать медицинским образовательным организациям высшего и среднего профессионального образования, научным организациям: направить ординаторов, студентов медицинских образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования и научных организаций на практику в медицинские организации государственной системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса на период эпидемического подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями», - говорится в распоряжении.

Отправлять студентов в поликлиники можно только с их согласия. До того, как они приступят к практике, необходимо пройти исследование на наличие коронавируса. Больницы должны предоставить временным сотрудникам средства индивидуальной защиты. При наличии вакансий вместо практики возможно трудоустройство на подходящие уровню образования места.

Студенты могут быть не допущены к практике или работе, если у них имеются медицинские противопоказания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр здравоохранения сдал плазму для больных коронавирусом

Министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин своим примером призвал сдать иммунную плазму для больных коронавирусом. (подробности)

Завотделением кузбасской больницы попросила поддержать врачей

Завотделением патологии новорожденных ККБ Светлана Цигельник рассказала, как кузбассовцы могут улучшить ситуацию с коронавирусом в регионе, и попросила помочь врачам. (подробности)

На 50 миллионов рублей сократятся расходы на празднование Нового года в Кузбассе из-за коронавируса

Стало известно, что расходы на празднование Нового года в Кузбассе сократятся на 50 миллионов рублей. Как сообщалось ранее, высвобожденные средства планируется потратить на поддержку здравоохранения. (подробности)

В Новокузнецке в разгар пандемии снова устраивают ярмарку

В Новокузнецке, несмотря на пандемию коронавируса, снова решили провести городскую ярмарку. Она запланирована на предстоящую субботу. (подробности)

Среди сибирских регионов в Кузбассе меньше всех больных коронавирусом

Как оказалось, в Кузбассе самая благополучная ситуация по числу заболевших коронавирусом. Такие данные приводит Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. (подробности)

О продлении школьных каникул рассказали власти Кузбасса

Во время всекузбасского родительского собрания, которое проходило в режиме онлайн 26 октября, замгубернатора Елена Пахомова рассказала о том, как будут организованы каникулы в школах. (подробности)

Некоторым кузбасским школьникам выдадут продуктовые наборы

Кому положены продуктовые наборы и как их получить - об этом рассказали на всекузбасском родительском собрании, которое состоялось 26 октября. (подробности)