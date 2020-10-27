Кто первым выйдет с дистанционного обучения в Кузбассе Фото: Алексей ФОКИН

С 26 октября кузбасские школьники перешли на дистанционное обучение. Когда учащиеся смогут снова сесть за парты и кто это сделает в первую очередь, сообщила замгубернатора Кузбасса Елена Пахомова.

Во время всекузбасского родительского собрания, которое состоялось 26 октября, Елена Пахомова ответила на вопрос родителей, когда же дети пойдут на занятия в школу и можно ли вернуть очное обучение для первоклассников. Замминистра подчеркнула, что первыми после вынужденного перехода на дистанционное обучение вернутся именно учащиеся начальных классов.

- Как только стабилизируется ситуация, первыми, кого мы пригласим в образовательные учреждения, - это начальная школа с 1-го по 4-й класс, - отметила Елена Пахомова.

Пока же в школах выясняют, какая заболеваемость среди учителей в целом и учителей начальных классов в частности. Кроме того, планируется провести обработку всех образовательные учреждений. Пока же - с 26 октября по 22 ноября - учащиеся общеобразовательных школ, колледжей и техникумов находятся на дистанционном обучении или очередных каникулах.

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