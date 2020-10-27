32 дерева вырубят в рудничном районе Кемерова Фото: Екатерина РОМАНОВА

Уже в начале ноября начнется масштабная рубка деревьев в Рудничном районе Кемерова. Об этом говорится в техзадании электронного аукциона, который разместила администрация города Кемерово.

На едином портале госзакупок появилось объявление об электронном аукционе на проведение работ по валке деревьев. Предполагается, что будет вырублено 32 дерева, причем большая часть из них - 19 деревьев - планируется вырубить на территории, которая находится возле здания № 46б по проспекту Шахтеров. Остальные деревья сейчас растут на улицах Нахимова, Волкова, Ключевой, Магаданской, Менжинского, Славгородской, Шахтерской, 2-й и 3-й Сосновой.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет обрезать ветви деревьев и раздробить их, свалить деревья, разделать их на кряжи длиной не более двух метров и вывезти на специальный полигон. Кроме того, в обязанности подрядчика входит полная расчистка места, где велась рубка - в радиусе 15 метров. Аукцион состоится 5 ноября, а к 30 ноября все работы должны быть завершены.