В Кузбассе запущена программа помощи потерявшим работу во время пандемии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе запущена программа помощи тем, кто в период пандемии коронавируса потерял работу. Они смогут обучиться востребованным профессиям.

Принять участие в бесплатном обучении могут те, кто уже лишился источника дохода, а также те, кто к этому близок. Возможность переобучения предоставляется и специалистам, трудящимся в наиболее пострадавших отраслях экономики, например в сфере туризма, гостиничном бизнесе, общепите.

- Всего новую профессию смогут освоить 2900 кузбассовцев. 1812 человек уже приступили к обучению по направлениям «Кондитерское дело», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ветеринария», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Сварочные технологии», «Обслуживание грузовой техники» и другим. Занятия проходят в 27 специальных центрах, расположенных в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске, Белове, Прокопьевске, Киселевске и Юрге. Обучение организовано как в очном, так и в дистанционном формате, - рассказали в администрация правительства Кузбасса.

Чтобы стать слушателем любого из курсов по переобучению, необходимо зарегистрироваться на сайте www.trudvsem.ru. Региональный оператор на территории Кузбасса - Центр опережающей профессиональной подготовки. Консультацию можно получить по телефону горячей линии: 8 (384-2) 57-11-20.