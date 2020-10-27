Кузбасские врачи сообщили, когда больной коронавирусом наиболее заразен. Фото: Оперштаб Кузбасса

Кузбасские врачи рассказали, когда больной коронавирусом становится наиболее заразным для окружающих. А также сообщили, как протекает болезнь у детей.

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи областной клинической детской больницы Лариса Лячина рассказала, как происходит заражение коронавирусом и в какой период инфекция наиболее опасна.

Ведущим путем передачи инфекции является воздушно-капельный: при чихании, кашле, разговоре на близком расстоянии. После заражения поражаются верхние дыхательные пути, реже - желудочно-кишечный тракт. Вирус быстро распространяется в дыхательных путях и вызывает вирусное поражение легочной ткани, в связи с чем может развиваться вирусная пневмония. Также вирус оказывает воздействие на свертывание крови, что приводит к тромбам в легочных сосудах и усугубляет тяжесть заболевания. Также существует и непосредственно контактный способ.

- Основным источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде, - отметила Лариса Лячина. - Особенно опасным для окружающих он оказывается в последние два дня инкубационного периода - в первые дни болезни.

Также врач отметила, что реже всего, по статистике, болеют дети. Из всех зарегистрированных в стране случаев на них приходится 6-7 процентов.

- Дети редко госпитализируются, детям редко необходима стационарная помощь, - рассказал Лариса Лячина. - Но все-таки тяжелые случаи заболевания у них тоже регистрируются. Не исключается и заболевание детей в период новорожденности, в случае контакта с матерью, у которой выявлен коронавирус.

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