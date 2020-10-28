Кузбасские власти рассказали о закрытии детских садов из-за коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Будут ли закрывать детские сады из-за ситуации с коронавирусом, рассказала замгубернатора Елена Пахомова. На волнующий родителей вопрос она ответила во время Всекузбасского родительского собрания, проходившего в режиме онлайн.

Елена Пахомова отметила, что в настоящее время нет никаких оснований для того, чтобы закрывать дошкольные учреждения. По словам чиновницы, детские сады сейчас работают в обычном режиме.

- Если количество наших воспитанников уменьшается, то будут вводиться дежурные группы. Но на сегодня всё работает так, как работало раньше. Родители продолжают ходить на работу, поэтому очень важно, чтобы наши дошкольники были в образовательных учреждениях, - ответила Елена Пахомова.

А вот школы и вузы в настоящее время переведены на дистанционное обучение. Такой режим в образовательных учреждениях продлится до 22 ноября.

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