Дополнительный выходной будет у кузбассовцев на следующей неделе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Следующая рабочая неделя будет в Кузбассе короткой. Вместо двух выходных дней будет три.

На следующей неделе, 4 ноября, в России отмечают День народного единения. Этот день является выходным, а так как он приходится на среду, то рабочая неделя будет не просто короткой, но и разделенной на два небольших отрезка. Примечательно, что рабочий день накануне праздника – 3 ноября – будет сокращенным на час.

По традиции в этот день проводятся массовые мероприятия, однако в этом году из-за ситуации с коронавирусом широких празднеств не предусмотрено. Более того, в регионе продлен режим повышенной готовности.

Отметим, что День народного единения - это последний праздничный день в этом году, когда кузбассовцы работают неполную неделю и получают дополнительный выходной.