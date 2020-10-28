Еще один родильный дом перерофилируют под ковидарий в Кузбассе. ФОТО: личная страница Станислава Черданцева в соцсетях.

Дополнительное пульмонологическое отделение развернется на базе родильного дома в Гурьевске. Зачем это делается и где будут получать необходимую медицинскую помощь роженицы, сообщили кузбасские власти.

Замгубернатора Кузбасса Алексей Цигельник рассказал о том, что в регионе расширяется коечный фонд для того, чтобы быстро и качественно оказывать помощь заболевшим коронавирусом. Это делается как за счет увеличения койко-мест в уже работающих ковидных госпиталях, так и за счет перепрофилирования медучреждений. В число больниц, которые в ближайшее время будут перепрофилированы, вошел и родильный дом Гурьевска. На его базе будет создано дополнительное пульмонологическое отделение.

Известие о временном закрытии родильного дома вызвало вопрос: где же тогда будут рожать женщины Гурьевска и близлежащих населенных пунктов. Ответ на него дал глава города Станислав Черданцев.

- Экстренная и плановая стационарная медицинская помощь женщинам Гурьевского округа в период беременности будет оказываться на базе родильного отделения ГАУЗ КО «Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров», ГАУЗ КО «Ленинск-Кузнецкая городская больница № 1» и акушерских стационаров города Кемерово, - сообщил глава города в соцсетях.

Также Станислав Черданцев отметил, что транспортировка будет осуществляться скорой медицинской помощью. При этом все плановые госпитализации в индивидуальном порядке будут согласованы акушером-гинекологом, ведущим прием, с акушерскими стационарами.

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