10 новых туристических маршрутов создано в Кузбассе Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кузбассе появится 10 новых туристических маршрутов. Над ними работали команды, в состав которых вошли представители областных музеев, учреждений культуры, местных администраций, предпринимателей, а также туристов.

- Разработка новых маршрутов очень важна для дальнейшего развития внутреннего туризма. Благодаря таким турам и местные жители, и гости региона смогут по-новому открыть для себя Кузбасс, узнать о локальных и малоизвестных достопримечательностях. В работе над маршрутами активное участие принимали кузбасские предприниматели, что свидетельствует о перспективности этого направления и с точки зрения бизнеса, - отметила директор центра «Мой бизнес» Кристина Шинкарюк.

Как отметили в администрации правительства Кузбасса, команды для создания маршрутов ранее были собраны в рамках работы туристско-рекреационного кластера Кузбасса. Совместно они подготовили 10 пакетных туров, охватывающих северо-восток, центр и юг Кузбасса: «Мариинск купеческий», «Тайны Шории», «Водный тур по Шории», «Чумай - село старинное», деловой тур «PROБелово», этнографический тур «Калмаки», «Н.И. Масалов - человек из легенды», «Тайны Крапивинского гидроузла», «Заимка в Итате» и «Шестаковский динозавр - восьмое чудо Кузбасса».