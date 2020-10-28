Гидрометцентр России предсказал Кузбассу осадки всех видов

Гидрометцентр России предстаказл Кузбассу осадки всех видов Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты Гидрометцентра России предсказали Кузбассу осадки всех видов. Погодные сюрпризы ждут жителей региона в течение недели.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в ряде регионов страны будет некомфортная и опасная погода.

- В Коми и Красноярском крае ожидается сильный снег и ветер 15-20 метров в секунду. Особенно сильный снег пройдет в Эвенкийском и Туруханском районах. В Ненецком автономном округе осадки - снег, дождь, гололед, очень некомфортная погода, хотя и очень теплая для этого времени года. Аналогичная некомфортная погода в Алтайском крае, Кемеровской области. Там будут осадки всех видов, - цитируют специалиста РИА Новости.

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