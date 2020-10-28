Жители трех территорий Кузбасса сообщили о встречах с медведями Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Кузбассе жители трех территорий сообщали о появлении медведей. На место для оценки ситуации выезжали специалисты департамента по охране объектов животного мира региона.

Как сообщили в ведомстве, по данным учета 2020 года, в Кузбассе насчитывается 3040 медведей - это на уровне прошлого года. Наибольшая численность зафиксирована в Крапивинском, Междуреченском, Новокузнецком, Таштагольском и Тисульском районах, где больше площадь лесных угодий и мест, пригодных для обитания медведя.

Летом хищников у человеческого жилья видят часто, в основном это молодые особи и самки с медвежатами. Осенью медведи появляются реже - в ведомство жители сообщили о трех случаях.

- По одному случаю было подписано решение о регулировании численности медведей. Мера вынужденная, так как медведи вели себя агрессивно, не обращали внимания на стуки и крики людей, даже делали выпады в их сторону. Однако медведи не были добыты, вероятно, все же испугавшись людей, они больше не появились. Так бывает, когда медведи, придя один раз, больше не возвращаются, - сообщил начальник департамента Евгений Бойко.