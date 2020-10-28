Еще пять пациентов с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 211.

- У мужчины 1957 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1940 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1960 года рождения из Беловского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У женщины 1983 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1967 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения, - рассказали в оперштабе.

Также стало известно, что заболели 174 человека, а всего с начала пандемии их число достигло 14 877. Выздоровели за сутки 239 пациентов, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Всего же из больниц за все время выписано 10 235 человек.

На данный момент в стационарах области находится 4431 человек, еще 6433 остаются под медицинским наблюдением.

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