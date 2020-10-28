У 174 человек выявлен коронавирус за сутки в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена еще у 174 человек. Об этом утром 28 октября сообщил оперативный штаб области.

Всего же с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 14 877 человек. Также выздоровело большое количество пациентов - 239, а всего 10 235 с начала пандемии.

К сожалению, выросла статистика летальных исходов. Так, по данным на утро, еще пять пациентов скончались.

- У мужчины 1957 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1940 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1960 года рождения из Беловского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У женщины 1983 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1967 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения, - рассказали в оперштабе.

Сейчас в стационарах области находится 4431 человек, еще 6433 остаются под медицинским наблюдением.

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