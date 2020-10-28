Где больше всего заболевших коронавирусом в Кузбассе за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперативном штабе Кузбасса рассказали, где было выявлено больше всего заболевших коронавирусом за прошедшие сутки. В сводку попали 19 территорий.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 174 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 43, Кемерово 29, Междуреченск – 27, Прокопьевск – 18, Белово – 16, Киселевск – 12, Осинники – пять. Также по три случая выявлено в Калтане, поселке Краснобродском, Беловском районе и Промышленновском муниципальном округе, по два – в Анжеро-Судженске, Полысаеве, Крапивинском и Яшкинском муниципальных округах, еще по одному – в Мысках, Новокузнецком и Таштагольском районах, Яйском муниципальном округе.

Также стало известно, что выздоровели 239 пациентов, их тесты показали отрицательные результаты. Всего же с начала пандемии больницы покинули 10 235 человек. За прошедшие сутки скончались пятеро кузбассовцев, общее число летальных случаев достигло 211.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 4431 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 6433 человека.

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