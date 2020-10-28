Девять человек спасли на пожаре в Кемерове. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области

В Кемерове в многоквартирном доме на улице Гагарина произошел пожар. Прибывшие огнеборцы спасли девять человек.

По сообщению ГУ МЧС России по Кемеровской области, на место выезжали несколько пожарно-спасательных подразделений. На момент их прибытия из подвала шел густой черный дым, были задымлены находящиеся выше этажи.

-Специалисты в составе звеньев газодымозащитной службы незамедлительно приступили к разведке, в результате которой с помощью специального устройств спасли девять жильцов дома. По оперативным данным, еще 25 человек эвакуировались самостоятельно, - сообщили подробности в ведомстве.

Вместе со спасением жильцов был найден и ликвидирован источник возгорания. Как оказалось, в подвале обгорели стены, потолок и вещи на площади 26 квадратных метров. Возможной причиной пожара названо нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования

Всего в тушении были задействованы семь единиц техники и 30 человек личного состава кемеровского пожарно-спасательного гарнизона.