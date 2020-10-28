В Кемерове снесут два многоквартирных дома. Фото: 2GIS

В Кемерове снесут два многоквартирных дома. Оба они расположены в Рудничном районе.

Власти города изымут два дома с жилыми помещениями, а также земельные участки, на которых они расположены, по адресам: переулок 1-й Тульский № 7 и № 9. Дело в том, что они признаны постановлением администрации города Кемерово от 12.12.2016 № 3142 аварийными, а потому подлежат сносу.

«Изъять для муниципальных нужд города Кемерово объекты недвижимого имущества согласно приложению к настоящему постановлению», - говорится в документах.

Два постановления подписаны мэром города Ильей Середюком в среду, 28 октября. В десятидневный срок комитет по жилищным вопросам администрации Кемерова со дня принятия постановлений должен направить его копии собственникам объектов недвижимого имущества. В доме № 7 по 1-му Тульскому переулку власти изымут семь квартир общей площадью 954 квадратных метра, а в доме № 9 - также семь квартир общей площадью 742 квадратных метра.