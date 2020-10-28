Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Кузбассовцам объяснили разницу между двумя тестами на коронавирус

Для проведения каждого предусмотрена своя ситуация
Мария КОЛОСОВА
КомментироватьОставить комментарий
Кузбассовцам объяснили разницу между двумя тестами на коронавирус

Кузбассовцам объяснили разницу между двумя тестами на коронавирус

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи объяснили кузбассовцам разницу между двумя тестами на коронавирус. Для проведения каждого из них предусмотрена своя особая ситуация.

Как рассказала главный врач Кузбасского центра по профилактике и борьбе со СПИД Татьяна Булатова, есть два основных метода: ПЦР-диагностика и ИФА-диагностика.

ПЦР-диагностика дает возможность обнаружить в конкретный момент времени у конкретного пациента наличие вируса в организме (верхние дыхательные пути), а ИФА - диагностика дает возможность оценить, была ли встреча организма с инфекцией и образовались ли в результате этой встречи защитные антитела.

- ПЦР-диагностика в первую очередь применяется для заболевших пневмониями. В обязательном порядке доктор назначает мазок на ПЦР. Произведут забор мазка пациентам с ОРВИ старше 65 лет при наличии сопутствующих заболеваний, при тяжелом течении ОРВИ. И другая группа для ПЦР-диагностики - это контактные с пациентами, у которых подтвердился диагноз COVID-19, - сообщила специалист. - Контактных обследуют при появлении симптомов ОРВИ незамедлительно. Если симптомов нет, то человека наблюдают 14 дней, а на 8-10-11-й день необходимо произвести обследование методом ПЦР на наличие вируса.

Второе же исследование - на антитела - необходимо провести, если у человека запланирована госпитализация для оказания плановой медицинской помощи, а также это исследование будет проведено, если человек в экстренном порядке поступил в стационар для оказания экстренной или неотложной медицинской помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бригада московских врачей вылетит в Кузбасс для борьбы с коронавирусом

В Кузбасс для борьбы с коронавирусной инфекцией вылетит бригада московских врачей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России. (подробности)

Министр финансов Кузбасса Игорь Малахов вылечился от коронавируса

Министр финансов Кузбасса Игорь Малахов вылечился от коронавируса. Он уже приступил к своим обязанностям. (подробности)

Кузбасский врач рассказала о сложностях в определении коронавируса

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Кузбасской областной клинической детской больницы Наталья Лячина рассказала о сложностях в определении коронавируса. А также сообщила, чем сегодняшняя пандемия отличается от эпидемии гриппа. (подробности)

Коронавирус в Кузбассе