Кузбассовцам объяснили разницу между двумя тестами на коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи объяснили кузбассовцам разницу между двумя тестами на коронавирус. Для проведения каждого из них предусмотрена своя особая ситуация.

Как рассказала главный врач Кузбасского центра по профилактике и борьбе со СПИД Татьяна Булатова, есть два основных метода: ПЦР-диагностика и ИФА-диагностика.

ПЦР-диагностика дает возможность обнаружить в конкретный момент времени у конкретного пациента наличие вируса в организме (верхние дыхательные пути), а ИФА - диагностика дает возможность оценить, была ли встреча организма с инфекцией и образовались ли в результате этой встречи защитные антитела.

- ПЦР-диагностика в первую очередь применяется для заболевших пневмониями. В обязательном порядке доктор назначает мазок на ПЦР. Произведут забор мазка пациентам с ОРВИ старше 65 лет при наличии сопутствующих заболеваний, при тяжелом течении ОРВИ. И другая группа для ПЦР-диагностики - это контактные с пациентами, у которых подтвердился диагноз COVID-19, - сообщила специалист. - Контактных обследуют при появлении симптомов ОРВИ незамедлительно. Если симптомов нет, то человека наблюдают 14 дней, а на 8-10-11-й день необходимо произвести обследование методом ПЦР на наличие вируса.

Второе же исследование - на антитела - необходимо провести, если у человека запланирована госпитализация для оказания плановой медицинской помощи, а также это исследование будет проведено, если человек в экстренном порядке поступил в стационар для оказания экстренной или неотложной медицинской помощи.

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