Из-за детских обид кемеровчанка сожгла свою семью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кемеровчанка из-за старых детских обид сожгла свою семью. Теперь женщина предстанет перед судом.

В сентябре прошлого года в Центральном районе областного центра произошел пожар. После тушения на пепелище частного дома были обнаружены тела 40-летнего мужчины и 28-летней женщины. Также с этого адреса в больницу была доставлена 55-летняя женщина, которая скончалась в медучреждении от полученных повреждений.

Вскоре было установлено, что причиной трагедии стал поджог, а потом была задержанная и подозреваемая в преступлении. Эта была родственница погибших, которая не стала отпираться и сообщила, что на поступок ее толкнула давняя обида на мать. Как выяснилось, 34-летняя кемеровчанка жила с отцом, а с матерью проживала ее младшая сестра. Обвиняемая считала, что мать ее не любит, и поэтому пошла на преступление.

- Находясь в алкогольном опьянении, она решила припугнуть родственников и подожгла шторы на выходе из жилища. При этом обвиняемая знала, что младшая сестра ввиду болезни самостоятельно не передвигается. Соседи, увидев возгорание, вызвали сотрудников МЧС. Со следствием обвиняемая сотрудничала, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.