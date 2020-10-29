Минздрав Кузбасса сообщил о росте тяжелых пациентов с коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В минздраве Кузбасса сообщили о росте числа так называемых «тяжелых» пациентов с коронавирусом. А сам ежедневный прирост заболевших за сутки близится к двум сотням.

-Мы имеем ежедневный рост порядка 175-173. Пациенты находятся в разной степени тяжести. Могу сказать, что количество «легких» пациентов уменьшается. Увеличивается количество пациентов со средней степенью тяжести и «тяжелые» пациенты, - рассказали министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин.

Напомним, что после опубликования данных за 28 октября стало известно о 14 877 заболевших в Кузбассе за все время пандемии. Из них 10 235 человек выздоровело, еще 211 умерло.

Ранее Михаил Малин прокомментировал решение минздрава России направить в Кузбасс медиков для помощи в борьбе с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за коронавируса в Кузбассе изменят закон о здравоохранении

Из-за коронавируса в Кузбассе изменится закон о здравоохранении. Этот вопрос обсудили на 12-м заседании Законодательного собрания региона в среду, 28 октября.(подробности)

Из-за коронавируса в Новокузнецке отменили городскую ярмарку

Из-за коронавируса власти Новокузнецка приняли решение отменить городскую ярмарку, приуроченную ко Дню народного единства. Она должна была пройти в субботу, 31 октября.(подробности)

Бригада московских врачей вылетит в Кузбасс для борьбы с коронавирусом

В Кузбасс для борьбы с коронавирусной инфекцией вылетит бригада московских врачей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России. (подробности)

Минздрав Кузбасса прокомментировал информацию о приезде московских врачей из-за коронавируса

Министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин прокомментировал информацию о приезде бригады московских врачей для помощи в борьбе с коронавирусом. Бригаду специалистов планировал направить Минздрав России.(подробности)

Министр финансов Кузбасса Игорь Малахов вылечился от коронавируса

Министр финансов Кузбасса Игорь Малахов вылечился от коронавируса. Он уже приступил к своим обязанностям. (подробности)

Кузбасский врач рассказала о сложностях в определении коронавируса

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Кузбасской областной клинической детской больницы Наталья Лячина рассказала о сложностях в определении коронавируса. А также сообщила, чем сегодняшняя пандемия отличается от эпидемии гриппа. (подробности)

Внесены изменения в ограничительные меры по коронавирусу в Кузбассе

В Кузбассе внесены изменения в действующие ограничительные меры по коронавирусу. Распоряжение об этом опубликовано 27 октября. (подробности)

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 30 ноября

Вечером 27 октября стало известно о том, что в Кузбассе продлен режим повышенной готовности - до 30 ноября. (подробности)