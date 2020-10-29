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Власти Кузбасса разъяснили ситуацию об обеспечении СИЗами водителей переданных больницам машин

Они помогают развозить медиков до пациентов
Мария КОЛОСОВА
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Власти Кузбасса разъяснили ситуацию об обеспечении СИЗами водителей переданных больницам машин. Фото: Оперштаб Кузбасса

Власти Кузбасса разъяснили ситуацию об обеспечении СИЗами водителей переданных больницам машин. Фото: Оперштаб Кузбасса

Министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин уточнил, должны ли водители машин, переданных для перевозки врачей участковой службы, носить средства индивидуальной защиты и кто должен их обеспечивать. Они помогают развозить медиков до пациентов.

Малин подчеркнул, что все с большой благодарностью относятся к решению правительства Кузбасса и главам муниципальных образований о выделении транспорта для участковой службы. По его словам, в некоторых поликлиниках количество вызовов в сутки достигало 300-400, и то количество врачей, которое есть, не могло попасть к пациентам физически. Вызовы приходилось обслуживать до 22.00 – 0.00 ночи.

-Водители, которые привлекаются, они не работают в так называемых эпидемиологических бригадах, - отметил министр. - Они не должны работать с коронавирусными пациентами. Но обеспечение средствами индивидуальной защиты полностью лежит на медицинской организации, куда они прикомандированы. Если мы узнаем о такой ситуации, мы точно сразу отрабатываем с главными врачами поликлиник эти ситуации и пытаемся их разрешить. Все водители должны быть обследованы после работы в поликлиниках на COVID методом ПЦР или ИФА и обеспечены СИЗами. Если этого не происходит, пожалуйста, сигнализируйте в минздрав Кузбасса.

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