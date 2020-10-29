Власти Кемерова потратят 2,7 миллиона рублей на мандарины к Новому году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кемеровские власти вовсю готовятся к Новому году. Так, в ближайшее время мэрия планирует закупить 30 тысяч килограммов мандаринов.

Сообщение о закупке появилось на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Согласно документу, начальная стоимость контракта по закупке мандаринок составляет 2 779 800 рублей. При этом к фруктам предъявляются высокие требования. Они должны быть свежими, чистыми, здоровыми, не увядшими и спелыми. Не допускаются никакие механические повреждения и повреждения болезни.

При этом диаметр мандаринов должен быть 54-64 миллиметра, и каждый из них должен быть обернут в оберточную бумагу без посторонних запахов.

Прием заявок завершится 6 ноября, а срок поставки составляет 120 дней.