Пять кузбассовцев с коронавирусом скончались в больницах Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро 29 октября стало известно еще о нескольких умерших жителях Кузбасса, в которых ранее был диагностирован коронавирус.

По данным официальной сводки, еще пять жителей Кузбасса, у которых ранее тесты на коронавирус показали положительные результаты, скончались. На утро 29 октября. Таким образом, общее число случаев с летальным исходом достигло 216 человек.

У женщины 1953 года рождения из Мысков развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1950 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

У мужчины 1957 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа, ожирения 3 степени.

У женщины 1949 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа.

Мужчина 1949 года рождения из Кемерова умер от новой коронавирусной инфекции, пневмонии. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

В общей сложности прирост заболевших за минувшие сутки составил 180 человек, а с начала пандемии заболели 15 057 кузбассовцев. Из них уже прошли курс лечения и выписаны из больниц 10 396 человек, из них 161 – за минувшие сутки. На лечении находятся 4445 кузбассовцев, а под наблюдением врачей- еще 6502 человека.