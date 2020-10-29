Названы города с наибольшим числом заболевших коронавирусом в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

По данным оперативного штаба, на утро 29 октября больше всего новых заболевших коронавирусом выявили в областном центре. Однако лидером по общему числу заболевших по-прежнему остается Новокузнецк.

Из 180 новых заболевших COVID-19 в регионе на утро 19 октября 42 проживают в Кемерове. Общее число заболевших здесь достигло 2980 человек. В Кемеровском муниципальном округе два новых заболевших, а их общее число достигло 201.

На Новокузнецк приходится 30 новых заболевших, а общее число составляет 3131 человек. В Новокузнецком муниципальном районе трое заболевших, а общее число заболевших достигло 158 человек.

В Белове медики выявили 21 новый случай заболевания, а с начала пандемии таких пациентов уже 895 человек. В Беловском районе два новых заболевших.С середины марта здесь выявили 180 коронавирусных больных.

В Ленинске-Кузнецком 16 новых случаев заболевания и 637 человек – общее число заболевших. В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе – пять новых случаев заболевания. С начала пандемии – 106 человек.

Еще 12 человек заболели коронавирусом в Мысках. Общее число заболевших – 280 человек.

В Тисульском районе шесть новых заболевших, а общее число пациентов с коронавирусом достигло 64 человек. В Промышленновском городском округе и Калтане также по шесть новых заболевших, а общее число с начала пандемии – 157 и 136 человек соответственно.

По пять новых заболевших в Тяжинском районе, Киселевске и Междуреченске.

По три человека заболели в Прокопьевске и Осинниках.

По два – в Юрге, Анжеро-Судженске, Яйском районех.

По одному новому пациенту с коронавирусом в Яшкинском и Ижморском районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за коронавируса в Кузбассе изменят закон о здравоохранении

Из-за коронавируса в Кузбассе изменится закон о здравоохранении. Этот вопрос обсудили на 12-м заседании Законодательного собрания региона в среду, 28 октября.(подробности)

Из-за коронавируса в Новокузнецке отменили городскую ярмарку

Из-за коронавируса власти Новокузнецка приняли решение отменить городскую ярмарку, приуроченную ко Дню народного единства. Она должна была пройти в субботу, 31 октября.(подробности)

Бригада московских врачей вылетит в Кузбасс для борьбы с коронавирусом

В Кузбасс для борьбы с коронавирусной инфекцией вылетит бригада московских врачей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России. (подробности)

Минздрав Кузбасса прокомментировал информацию о приезде московских врачей из-за коронавируса

Министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин прокомментировал информацию о приезде бригады московских врачей для помощи в борьбе с коронавирусом. Бригаду специалистов планировал направить Минздрав России.(подробности)