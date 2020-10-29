Кемеровчанам покажут шедевры из коллекции Русского музея. Фото: Архив Государственного Русского музея

Жители Кемерова с 29 октября смогут посетить две выставки, представляющие шедевры из коллекции Русского музея. Они открыли на площадке Музея изобразительных искусств Кузбасса.

Первая выставка – это выставка одной картины Михаила Нестерова «Святая Русь», созданной в 1905 году, а также 40 пейзажных полотен известнейших русских художников Василия Поленова, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина, Исаака Левитана, Аполлинария Васнецова, Архипа Куинджи, Абрама Архипова и других. Вторая экспозиция называется «Пейзаж в творчестве художников XIX – начала XX века».

-Выставки, которые приедут в Кемерово, позволят жителям Кузбасса и соседних регионов приобщиться к творческому наследию великих русских художников, узнать много нового о работе по сохранению культурного богатства России, – отмечает Елена Митрофанова, директор Филиала Русского музея в городе Кемерово. – Мы благодарны Русскому музею за возможность ближе познакомить земляков с шедеврами отечественного изобразительного искусства.

Работа экспозиций в областном центре продлится до 15 февраля 2021 года.