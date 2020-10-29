Россельхозбанк и Союзмолоко будут совместно повышать эффективность молочной отрасли

Взаимодействие банка и отраслевого союза будет направлено на повышение производительности предприятий молочной отрасли в России и развитие кредитования этого сектора АПК.

Ключевым направлением совместной работы РСХБ и Союзмолоко станет проведение профильных мероприятий для участников отрасли с целью обеспечения наиболее благоприятных условий для производства и переработки молока, повышения эффективности работы молочной отрасли на территории Российской Федерации.

Банк со своей стороны будет оказывать экспертную поддержку членам отраслевого союза по вопросам участия в инвестиционных программах и предоставления банковских услуг. Кроме того, стороны планируют обмен статистической и аналитической информацией по состоянию и перспективам развития российского молочного рынка.

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