У кузбасских поликлиник начали устанавливать теплые модули для пациентов. Фото: Минздрав Кузбасса

Около поликлиник Кузбасса вместо палаток начали устанавливать теплые модули для пациентов. Об этом рассказали в региональном минздраве.

На данный момент модульные конструкции появились в Новокузнецке у поликлиники № 6, в Кировском районе Кемерова у взрослой поликлиники Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского, в поселке Верх-Чебула на территории Чебулинской районной больницы.

В пятницу, 30 октября, планируется поставить модульный пункт у Кемеровской городской клинической поликлиники № 5, а 3 ноября - у поликлиники в поселке Яшкино.

Мобильные пункты ожидания приема устанавливают у «красных зон» — выделенных входов поликлиник для пациентов с повышенной температурой тела и признаками ОРВИ. В них есть отопление, электричество, оборудовано место для первичного приема пациентов.

-В модуле проводится первичный доврачебный осмотр, заполняется чек-лист с параметрами состояния здоровья, что значительно экономит время как самих пациентов, так и врачей на основном приме в поликлинике. Здесь же происходит разделение потоков по экстренности оказания медицинской помощи, - рассказала замглавного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Кузбасской больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского Ирина Петренко.

В общей сложности в области планируется установить 14 пунктов ожидания для пациентов.