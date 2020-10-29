Комиссия расследует причины ЧП с двумя пострадавшими на ГРЭС в Кузбассе

Комиссия расследует причины ЧП с двумя пострадавшими на ГРЭС в Кузбасса Фото: Екатерина РОМАНОВА

На Южно-Кузбасской ГРЭС создана специальная комиссия, которая призвана разобраться с причинами и обстоятельствами ЧП.

Как сообщили в пресс-службе ЮК ГРЭС, во время технологического процесса произошел несчастный случай. Из-за выброса пара два работника получили ожоги. На предприятии сейчас работает комиссия по расследованию причин произошедшего.

Также известно, что сейчас ГРЭС работает в штатном режиме, а оба пострадавших получают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, ЧП произошло 29 октября на Южно-Кузбасской ГРЭС. Из-за выброса пара два человека получили ожоги. Обоих пострадавших доставили в больницу. Как сообщили в пресс-службе Кузбасского центра медицины катастроф, пострадавшие получили тяжелые травмы. Сейчас они находятся в стабильном состоянии. Их жизням ничего не угрожает.

СПРАВКА «КП»

Южно-Кузбасская ГРЭС - тепловая электростанция, расположенная на юге Кузбасса, в Калтане. Объект предназначен для покрытия базисных нагрузок кузбасской энергосистемы. ЮК ГРЭС - первая в Сибири электростанция, где было начато освоение отечественного оборудования на высоких параметрах пара.

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