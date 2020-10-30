Мэр Новокузнецка допустил окончание ремонта проспекта Металлургов весной. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов не исключил вероятности, что одна из главных дорог города – проспект Металлургов – будет закончена весной. О возможных сдвигах сроков ремонта она написал в своем Instagram.

Он сообщил, что на данный момент открыт технический проезд автомобильного движения через реку Абу. Это позволит разгрузить транспортный поток улиц Орджоникидзе, Спартака, Кирова, а также проспектов Пионерского и Курако.

«Основные работы на проспекте Металлургов выполнены, но акты приемки нами не подписаны. Подрядчик по-прежнему ведет устранение замечаний. Если будет необходимость, то и весной, в рамках гарантии, работы будут продолжены. Светофоры пока работают в тестовом режиме», - написал градоначальник.

Также Сергей Кузнецов обратил внимание горожан на то, что с 31 октября будет возобновлено движение общественного транспорта, согласно основным схемам движения по проспекту Металлургов с выполнением всех остановок. «И еще одна хорошая новость: накануне, на пешеходной части моста зажглись новые фонари», - добавил он.

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