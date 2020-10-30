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Бухгалтер кузбасского МВД присвоила четверть миллиона рублей

Над женщиной уже состоялся суд
Мария КОЛОСОВА
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Бухгалтер кузбасского МВД присвоила четверть миллиона рублей

Бухгалтер кузбасского МВД присвоила четверть миллиона рублей

Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В Кузбассе бухгалтер МВД украла четверть миллиона рублей. Над женщиной уже состоялся суд.

35-летняя жительница города Топки, как это было установлено следственными органами, а затем и судом, с апреля по июль 2019 года работала бухгалтером в отделе полиции по трудовому договору. В силу занимаемой должности на имела доступ к электронным подписям главного бухгалтера и начальника отдела полиции. Воспользовавшись этим, женщина перечислила с расчетного счета организации на свой банковский счет 248 тысяч рублей.

-Преступная деятельность бухгалтера была выявлена сотрудниками ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области, материалы переданы в следственные органы. Со следствием обвиняемая сотрудничала, вину признала, возместила ущерб в полном объеме, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

Суд, рассмотрев все материалы уголовного дела, назначил обвиняемой штраф в размере 10 тысяч рублей.

Криминал